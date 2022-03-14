Захарова отреагировала на слова Кулебы о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российском президенте Владимире Путине.
Ранее Кулеба призвал к "устранению" Путина.
"А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?" – цитирует «Россия 1» Захарову.
"Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?" - добавила она, пояснив, что диалог с представителями украинских властей все эти годы ведется в рамках поиска путей урегулирования.
Ранее "СП" писала, что Захарова обвинила соцсети США в поощрении национализма на Украине. Как отметила Захарова, пришло время сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти.