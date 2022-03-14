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31 минуту назад

Захарова отреагировала на слова Кулебы о Путине

Свободная прессаСвободная прессаиещё 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российском президенте Владимире Путине.

Захарова отреагировала на слова Кулебы о Путине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Кулеба призвал к "устранению" Путина.

"А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?" – цитирует «Россия 1» Захарову.

"Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?" - добавила она, пояснив, что диалог с представителями украинских властей все эти годы ведется в рамках поиска путей урегулирования.

Ранее "СП" писала, что Захарова обвинила соцсети США в поощрении национализма на Украине. Как отметила Захарова, пришло время сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти.

МИД РФ: без России международные отношения разрушатся

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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