Названы подробности новых антироссийских санкций

Евросоюз готовится ввести новые санкции в отношении Романа Абрамовича и еще 14 российских предпринимателей. Об этом узнала Financial Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, на рассмотрении ЕС находится очередной пакет экономических санкций против российских государственных предприятий, ведущих свою деятельность в сферах авиации и судостроения. Также обсуждаются вопросы введения рейтингового запрета в отношении российских банков, запрета импорта продукции черной металлургии и новых инвестиций в энергетический сектор страны. Кроме того, вероятен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.