Захарова: Санкционная война против России началась давно

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"Санкционная война началась не в этом году: шло удушение, сначала плавное, потом рывками, потом опять плавное. То новые санкции, то их продление, то обвинения, под которыми нет никакой почвы, и вот так шло на протяжении многих лет, - сказала она. - Касалось это финансов, экономики, спорта, культуры, науки, образования, гуманитарных обменов".

Захарова также обратила внимание, что до 22-23 февраля МИД РФ был нацелен на переговоры, это была позиция страны, но США и Франция отказались.

"США как главный по тарелочкам, что касается Украины и вопросов глобальной безопасности, а Франция как посредник. Это была их инициатива, они это сделали сами, поэтому к чему сейчас кричать относительно того, что не все опции были исчерпаны, якобы агрессия на пустом месте, когда они сами отказались?" - указала дипломат.

По ее словам, "когда стране отказывают в переговорах на фоне того, что много лет против нее велась не просто дискриминация, а агрессия по всем фронтам - от финансов до информации, от культуры до спорта, не решать насущные проблемы, которые связаны с существованием государства, невозможно".