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1 час назад

Захарова заявила, что санкционная война против России началась давно

ТАССТАСС

Западные страны уже много лет ведут против России санкционную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова: Санкционная война против России началась давно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Санкционная война началась не в этом году: шло удушение, сначала плавное, потом рывками, потом опять плавное. То новые санкции, то их продление, то обвинения, под которыми нет никакой почвы, и вот так шло на протяжении многих лет, - сказала она. - Касалось это финансов, экономики, спорта, культуры, науки, образования, гуманитарных обменов".

Захарова также обратила внимание, что до 22-23 февраля МИД РФ был нацелен на переговоры, это была позиция страны, но США и Франция отказались.

"США как главный по тарелочкам, что касается Украины и вопросов глобальной безопасности, а Франция как посредник. Это была их инициатива, они это сделали сами, поэтому к чему сейчас кричать относительно того, что не все опции были исчерпаны, якобы агрессия на пустом месте, когда они сами отказались?" - указала дипломат.

По ее словам, "когда стране отказывают в переговорах на фоне того, что много лет против нее велась не просто дискриминация, а агрессия по всем фронтам - от финансов до информации, от культуры до спорта, не решать насущные проблемы, которые связаны с существованием государства, невозможно".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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