Захарова: Санкционная война против России началась давно

Западные страны уже много лет ведут против России санкционную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Санкционная война началась не в этом году: шло удушение, сначала плавное, потом рывками, потом опять плавное. То новые санкции, то их продление, то обвинения, под которыми нет никакой почвы, и вот так шло на протяжении многих лет, - сказала она. - Касалось это финансов, экономики, спорта, культуры, науки, образования, гуманитарных обменов".
Захарова также обратила внимание, что до 22-23 февраля МИД РФ был нацелен на переговоры, это была позиция страны, но США и Франция отказались.
"США как главный по тарелочкам, что касается Украины и вопросов глобальной безопасности, а Франция как посредник. Это была их инициатива, они это сделали сами, поэтому к чему сейчас кричать относительно того, что не все опции были исчерпаны, якобы агрессия на пустом месте, когда они сами отказались?" - указала дипломат.
По ее словам, "когда стране отказывают в переговорах на фоне того, что много лет против нее велась не просто дискриминация, а агрессия по всем фронтам - от финансов до информации, от культуры до спорта, не решать насущные проблемы, которые связаны с существованием государства, невозможно".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.