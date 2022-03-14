Кадыров заявил, что его хотят «уничтожить» на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об угрозе со стороны советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича «уничтожить» политика, если он действительно находится на территории Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. Политик ответил на угрозу.