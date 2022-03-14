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47 минут назад

Кадыров заявил, что его хотят «уничтожить» на Украине

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об угрозе со стороны советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича «уничтожить» политика, если он действительно находится на территории Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. Политик ответил на угрозу.

Кадыров заявил, что его хотят «уничтожить» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит», — написано в сообщении от лица Арестовича, опубликованном в telegram-канале Кадырова.

«Я должен постучать в твои двери?», — ответил на угрозу глава Чечни.

Кадыров обратился к украинцам

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.

Политика,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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