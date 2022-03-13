Кадыров обратился к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мирным гражданам Украины. В своем Telegram-канале он пообещал им скорое наступление мирной жизни.

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Также он предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев, несмотря на призывы националистов.

«Это не изменит исход спецоперации, а вы станете всего лишь одноразовыми солдатами», — заявил он.

Кадыров рассказал, что получил списки добровольцев из Житомирской области и передал их командиру батальона «Юг» Хусейну Межидову «для использования по назначению».

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен Кадыров в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине. На записи показано, как глава Чечни общается с чеченскими военнослужащими. Он слушает доклад о ходе боев на территории Донецкой народной республики, а также подробности наступления.

«Та стратегия, которую вы нам подсказали, сработала на сто процентов», — говорит один из собеседников руководителя региона.