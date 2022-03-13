Песков озвучил дату российско-украинских переговоров

Российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Да", - ответил он на вопрос о том, пройдут ли завтрашние переговоры в обозначенном формате.

Накануне Песков сообщал, что российскую делегацию на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как сообщала в субботу пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал "о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей".

28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Одним из итогов второго раунда переговоров, состоявшегося 3 марта в Беловежской Пуще, стала договоренность сторон о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. В третий раз делегации встретились 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.