Песков озвучил дату российско-украинских переговоров

Российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да", - ответил он на вопрос о том, пройдут ли завтрашние переговоры в обозначенном формате.
Накануне Песков сообщал, что российскую делегацию на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Как сообщала в субботу пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал "о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей".
28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Одним из итогов второго раунда переговоров, состоявшегося 3 марта в Беловежской Пуще, стала договоренность сторон о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. В третий раз делегации встретились 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Среди требований российской стороны - демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный и безъядерный статус этого государства, признание российской принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. В свою очередь США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против России.