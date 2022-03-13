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49 минут назад

Песков высказался о переговорах делегаций России и Украины

Илья Родин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о результатах переговоров российской и украинской делегаций говорить пока «преждевременно». Об этом пишет «Интерфакс».

Песков высказался о переговорах делегаций России и Украины
Фото: ТАССТАСС

Песков сообщил также, что Москва никогда не отрицала возможность личной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», - уточнил Песков.

Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах с Киевом

Представитель российской делегации Леонид Слуцкий ранее сообщил о достижении значительного прогресса на мирных переговорах с Украиной. Он рассказал, что прогресс «может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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