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17 минут назад

В МИД Турции заявили, что Путин не против встретиться с Зеленским

News.ruNews.ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он не против встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщили РИА Новости. Он отметил, что между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии.

Турция раскрыла позицию Путина по встрече с Зеленским
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины). Еще до начала военных действий у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем, — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

10 марта в Анталье состоялась встреча глав МИД России, Украины и Турции — Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу. В ходе встречи Лавров обсудил со своим украинским коллегой Кулебой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Кулеба, в свою очередь, сообщил, что на встрече в Анталье сторонам не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. Он отметил, что переговоры были сложными.

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