Турция раскрыла позицию Путина по встрече с Зеленским

Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины). Еще до начала военных действий у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем, — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.