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1 час назад

В Госдуме предложили уничтожать алкогольные заводы

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что необходимо уничтожать заводы, которые были замечены в изготовлении и распространении контрафактного алкоголя. Об этом сообщает URA.RU.

В Госдуме предложили уничтожать алкогольные заводы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Из каждых десяти заводов распространением суррогатов занимаются четыре или пять. Нужен механизм молниеносной реакции. Если выявлено, что на заводе разливается суррогатная алкогольная продукция, нужно его уничтожать. Более качественный механизм борьбы мы не придумаем. Надо уничтожать такие заводы. Не должно быть большой дискуссии. Есть контрафакт выявлен, нужно их с землей ровнять», — рассказал парламентарий.

Он также предложил ввести более суровое наказание для производителей кустарного алкоголя, если употребление суррогата повлекло смерть.

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Ранее Хамзаев сообщил, что готовится к внесению в Думу законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года.

Законопроектом предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года. В настоящее время запрет на продажу действует для лиц, достигших 18 лет.

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