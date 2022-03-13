В Госдуме предложили уничтожать алкогольные заводы

«Из каждых десяти заводов распространением суррогатов занимаются четыре или пять. Нужен механизм молниеносной реакции. Если выявлено, что на заводе разливается суррогатная алкогольная продукция, нужно его уничтожать. Более качественный механизм борьбы мы не придумаем. Надо уничтожать такие заводы. Не должно быть большой дискуссии. Есть контрафакт выявлен, нужно их с землей ровнять», — рассказал парламентарий.