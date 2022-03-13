В РФ захотели изменить правила для иностранцев

Министерство внутренних дел России предлагает ввести единый унифицированный срок для постановки иностранцев на миграционный учет в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.
По её словам, срок планируется увеличить с семи до 30 дней.
«Относительно миграционного учета. Данный институт как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранных граждан на территории Российской Федерации на сегодня признан эффективным, в связи с чем его порядок претерпел незначительные корректировки. Но мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда», — заявила она.
Казакова выразила надежду, что единый унифицированный срок постановки иностранцев на учет будет способствовать привлекательности России для туризма.
«В то же время сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, в том случае, если иностранный гражданин находится, например, в гостинице, либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом», — отметила начальник.
Она также напомнила, что в настоящее время иностранцы должны стать на миграционный учет в течение семи дней.