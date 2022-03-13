В РФ захотели изменить правила для иностранцев

«Относительно миграционного учета. Данный институт как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранных граждан на территории Российской Федерации на сегодня признан эффективным, в связи с чем его порядок претерпел незначительные корректировки. Но мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда», — заявила она.