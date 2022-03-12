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31 минуту назад

В Кремле подтвердили проведение переговоров с Киевом в видеоформате

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегации России и Украины продолжают мирные переговоры. Они проходят в видеоформате. Об этом пишет «Интерфакс».

Киев и Москва изменили формат переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять [помощник президента РФ] Владимир Мединский», - заявил Песков.

Дмитрий Песков добавил, что «по деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев».

Отмечается, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил проведение переговоров между Москвой и Киевом в так называемом «беловежском формате».

Ранее сообщалось, что в субботу, 12 марта, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Лидеры трех государств обсудили ситуацию на Украине, мирные переговоры с Незалежной. Владимир Путин рассказал о военных преступлениях со стороны украинских силовиков.

В свою очередь, Владимир Зеленский на брифинге для журналистов заявил о том, что готов к диалогу с РФ. Он предложил провести очередной раунд переговоров в Израиле.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,
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