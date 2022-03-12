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28 минут назад

Макрон и Шольц в разговоре с Путиным указали на необходимость прекращения огня на Украине

ТАССТАСС

Германский канцлер Олаф Шольц, французский президент Эмманюэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели в субботу телефонный разговор. Об этом сообщило правительство ФРГ.

Макрон и Шольц провели переговоры с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание", - говорится в заявлении.

До беседы с главой российского государства Шольц успел провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Шольц узнал его оценку сложившейся ситуации. Стороны договорились поддерживать связь", - отмечается в сообщении.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Политика,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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