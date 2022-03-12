Макрон и Шольц провели переговоры с Путиным

Германский канцлер Олаф Шольц , французский президент Эмманюэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели в субботу телефонный разговор. Об этом сообщило правительство ФРГ .

"В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание", - говорится в заявлении.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.