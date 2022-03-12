Москва отказалась от диалога с НАТО в условиях поставок оружия Киеву

Глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец заявил в интервью «Интерфаксу», что переговоры с НАТО невозможны до тех пор, пока альянс поставляет Украине вооружения и военную технику.

«В настоящее время страны альянса (и шире - Евросоюза), наплевав на международные правила и собственные кодексы поведения, поставляют летальное оружие для ВС Украины. Оружие, предназначенное убивать российских военнослужащих. Ни о каком диалоге с НАТО в этих условиях речь идти не может», - уверен дипломат.

Он подчеркнул также, что «в последние годы отношения НАТО с Россией по вине альянса опустились до нулевой отметки».

Кобринец рассказал о причинах охлаждения отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом.

«Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия-НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях», - считает он.

Дипломат напомнил, что «в 2014 году после госпереворота на Украине альянс решил приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией».