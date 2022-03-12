В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
53 минуты назад

Москва отказалась от диалога с НАТО в условиях поставок оружия Киеву

Елена Прошина

Глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец заявил в интервью «Интерфаксу», что переговоры с НАТО невозможны до тех пор, пока альянс поставляет Украине вооружения и военную технику.

«В настоящее время страны альянса (и шире - Евросоюза), наплевав на международные правила и собственные кодексы поведения, поставляют летальное оружие для ВС Украины. Оружие, предназначенное убивать российских военнослужащих. Ни о каком диалоге с НАТО в этих условиях речь идти не может», - уверен дипломат.

Он подчеркнул также, что «в последние годы отношения НАТО с Россией по вине альянса опустились до нулевой отметки».

Кобринец рассказал о причинах охлаждения отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом.

«Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия-НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях», - считает он.

Дипломат напомнил, что «в 2014 году после госпереворота на Украине альянс решил приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией».

Иностранные наемники прибыли на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что санкции против Москвы являются поистине беспрецедентными. Они «дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили».

Политика,Видео,Йенс Столтенберг,МИД России,НАТО,ЕС,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители