Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что США планировали открыть биолабораторию в Симферополе. Подобные планы строились еще в те годы, когда Крым был территорией Украины. Об этом сообщают РИА Новости.

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«США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму», — поделился Мурадов.

По его словам, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе 46 образцов внутренних органов грызунов, 104 пула эктопаразитов и 105 образцов сыворотки крови людей. Мурадов утверждает, что все эти образцы готовились к отправке за границу. Кроме того, вице-премьер уверен, что на станции были документы, подтверждающие планы США по открытию биолаборатории.

Мурадов выразил уверенность, что все это доказывает намерения Штатов сделать Украину плацдармом для потенциального вторжения в Россию.