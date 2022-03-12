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1 час назад

Милонов призвал обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что следует подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом. Также он призвал блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения РФ спецоперации на Украине. Свои предложения парламентарий направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сообщает RT.

Милонов призвал обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян
Фото: ТАССТАСС

Как указал законодатель, в связи с проведением спецоперации на Украине в странах Запада участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к россиянам, которые находятся за границей. Он уточнил, что травле подвергаются студенты, специалисты, представители творческих профессий и обычные граждане. Особую роль в этом играют зарубежные соцсети, СМИ и другие цифровые сервисы, продолжил политик. Милонов при этом отметил, что в российском сегменте глобальной сети также бывает много сообщений, провоцирующих рост напряжения уже внутри самой России.

По его словам, подобные сообщения "искажают историю" страны, "формируют неправильное представление о международной обстановке, призывают к бойкоту российских товаров и компаний". Также они создают внутри государства "нездоровую информационную обстановку" и оскорбляют российских граждан, добавил парламентарий.

В связи с этим он просит Минцифры оценить целесообразность разработки цифрового механизма поиска и блокировки разжигающего рознь подобного цифрового контента в РФ, а также подготовки аргументированного обращения в международный арбитраж по вопросу злонамеренной организации шовинистической травли россиян и русскоязычных на интернет-площадках в ряде западных стран.

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