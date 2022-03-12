Небензя уличил США во лжи

Постпред РФ при ООН Василий Небензя оценил заявление США о том, что сведения о наличии на Украине биологических программ — пропаганда Кремля. Он охарактеризовал это пословицей: «на воре и шапка горит». Об этом сообщает РИА Новости.
В пятницу стартовало заседание СБ ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на территории Украины, которое запросила российская сторона. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Украина не располагает биологическим оружием и биолабораториями, которые пользуются поддержкой США. По ее словам, Россия распространяет ложные сведения касательно этого вопроса.
Небензя прокомментировал это высказывание. Он заявил, что в ходе выступления Томас-Гринфилд, обвиняющей власти России в пропаганде, ему вспомнилась русская пословица: «на воре и шапка горит».
«Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, — подчеркнул Небензя.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в связи с этим РФ не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).