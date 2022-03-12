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23 минуты назад

Небензя ответил на упреки США в дезинформации по биоагентам. «На воре и шапка горит»

Ura.RuUra.Ru

Когда американская коллега постпреда РФ при ООН Василия Небензи Линда Томас-Гринфилд «метала грозы и молнии», обвиняя Россию в пропаганде сведений о наличии военных биологических баз на Украине, политику вспомнилась русская пословица: «на воре и шапка горит». Заседание СБ ООН прошло 11 марта.

Небензя уличил США во лжи
Фото: ТАССТАСС

«Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на Украине», — высказался Небензя, передает РИА «Новости».

Тем не менее, Линда Томас-Гринфилд настаивала на том, что США не занимается разработкой биологического оружия на территории Украины. Официальное ее заявление опубликовано на сайте миссии США при ООН.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, в лабораториях Украины работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что этот факт тщательно пытались скрыть от России. Тем не менее, Министерство обороны РФ предоставило данные, согласно которым США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день за разработку биологического оружия.

В ООН ответили на призыв в России расследовать наличие биолабораторий на Украине

Политика,Биологическое оружие,Игорь Кириллов,Мария Захарова,Верховный суд,Минобороны России,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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