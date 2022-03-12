В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
53 минуты назад

Кадыров прокомментировал ограничение доступа к Instagram в России

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Роскомнадзор «своевременно» ограничил доступ россиян к Instagram. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на его Telegram-канал.

Кадыров прокомментировал ограничение доступа к Instagram в России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящий момент Meta представляет собой «оружие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма». Кадыров выразил уверенность, что враждебная политика компании настроена против всех граждан России.

«Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы», — написал он.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram

Кадыров подчеркнул, что решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram поддерживает «каждый уважающий себя чеченец и гражданин России».

Ранее сообщалось, что компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, изменила политику своей компании. Как говорится в письме модераторам данных площадок, Meta в ряде стран временно разрешит своим социальным сетям допускать до публикации призывы пользователей к совершению насилия в отношении россиян.

После этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории России. Платформа станет недоступна для российских пользователей в полночь 14 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.

Политика,Громкие уголовные дела ,Рамзан Кадыров,Следственный комитет,Роскомнадзор,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители