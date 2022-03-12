Кадыров прокомментировал ограничение доступа к Instagram в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Роскомнадзор «своевременно» ограничил доступ россиян к Instagram. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на его Telegram-канал.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, в настоящий момент Meta представляет собой «оружие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма». Кадыров выразил уверенность, что враждебная политика компании настроена против всех граждан России.

«Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram поддерживает «каждый уважающий себя чеченец и гражданин России».

Ранее сообщалось, что компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, изменила политику своей компании. Как говорится в письме модераторам данных площадок, Meta в ряде стран временно разрешит своим социальным сетям допускать до публикации призывы пользователей к совершению насилия в отношении россиян.