Правительство РФ и Госдума прекратят работу в Instagram

Новостная лента соцсети обновляться не будет.
«На основании требования Генеральной прокуратуры России доступ к социальной сети Instagram на территории РФ будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram», — говорится в аккаунте правительства в соцсети.
Отмечается, что власти перейдут на мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».
Сегодня Роскомнадзор объявил, что на основании требования Генпрокуратуры ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Позже в Meta заявили о применении новой политики Facebook и Instagram только на Украине. В этой стране пользователи смогут выражать гнев в адрес «российских войск», сказано в сообщении компании.