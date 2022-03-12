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56 минут назад

Правительство РФ и Госдума прекратят работу в Instagram

Говорит МоскваГоворит Москва

Новостная лента соцсети обновляться не будет.

Правительство РФ и Госдума прекратят работу в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На основании требования Генеральной прокуратуры России доступ к социальной сети Instagram на территории РФ будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram», — говорится в аккаунте правительства в соцсети.

Отмечается, что власти перейдут на мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».

Сегодня Роскомнадзор объявил, что на основании требования Генпрокуратуры ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

Позже в Meta заявили о применении новой политики Facebook и Instagram только на Украине. В этой стране пользователи смогут выражать гнев в адрес «российских войск», сказано в сообщении компании.

Политика,Наука и техника,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,Госдума,Правительство РФ,
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