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1 час назад

Навка отреагировала на санкции США

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка отреагировала на санкции, введенные в отношении ее семьи. Об этом сообщает РБК.

Навка отреагировала на санкции США
Фото: ТАССТАСС

«Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам», — прокомментировала введенные рестрикции Навка.

В пятницу, 11 марта, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон вводит санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и их взрослых детей.

Кроме того, Минфин США включил в санкционные списки спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова и еще 10 российских депутатов. Решение принято из-за инициативы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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