Лукашенко и Путин обсудили переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным переговоры по Украине. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает пресс-секретарь белорусского лидера, передает РИА Новости.

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Президенты пришли к выводу, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.

По словам пресс-секретаря, лидеры также обсудили кооперацию в промышленности, АПК и грузоперевозках.