США ввели санкции против Зюганова и Володина

США ввели санкции против спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина и главы КПРФ Геннадия Зюганова.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Минфина США, кроме Володина и Зюганова под ограничения Вашингтона попали ещё 10 депутатов Госдумы, а также бизнесмен Виктор Вексельберг, который уже был в санкционном списке. Но теперь США арестовали его самолёт и яхту.
Помимо этого, санкции введены против десяти членов правления банка ВТБ.
Ранее сообщалось, что Вашингтон ввёл санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки, а также детей Елизаветы и Николая.