США ввели санкции против Зюганова и Володина

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Минфина США, кроме Володина и Зюганова под ограничения Вашингтона попали ещё 10 депутатов Госдумы, а также бизнесмен Виктор Вексельберг, который уже был в санкционном списке. Но теперь США арестовали его самолёт и яхту.