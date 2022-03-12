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1 час назад

США ввели санкции против Зюганова и Володина

Свободная прессаСвободная прессаиещё 6

США ввели санкции против спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина и главы КПРФ Геннадия Зюганова.

США ввели санкции против Зюганова и Володина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Минфина США, кроме Володина и Зюганова под ограничения Вашингтона попали ещё 10 депутатов Госдумы, а также бизнесмен Виктор Вексельберг, который уже был в санкционном списке. Но теперь США арестовали его самолёт и яхту.

Помимо этого, санкции введены против десяти членов правления банка ВТБ.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввёл санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки, а также детей Елизаветы и Николая.

Политика,Виктор Вексельберг,Татьяна Навка,Геннадий Зюганов,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Банк ВТБ,КПРФ,Казначейство США,Госдума,
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