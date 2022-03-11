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24 минуты назад

США вводят санкции против жены и детей Пескова

Елена Прошина

Власти США вводят санкции против супруги и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Его слова приводит «РИА Новости».

США вводят санкции против жены и детей Пескова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы России, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сказал на брифинге Прайс.

Напомним, что ранее США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России.

Политика,Нед Прайс,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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