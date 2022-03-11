США вводят санкции против жены и детей Пескова

Власти США вводят санкции против супруги и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Его слова приводит «РИА Новости».
«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы России, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сказал на брифинге Прайс.
Напомним, что ранее США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России.