Сеть из около 30 биолабораторий на Украине занималась при финансировании США усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом заявил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.

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"В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии, - сказал Небензя. - Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США".

Небензя также отметил, что РФ предостерегает о рисках попадания материалов из биолабораторий на Украине в руки террористов.