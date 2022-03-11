Небензя раскрыл деятельность лабораторий США на Украине

Сеть из около 30 биолабораторий на Украине занималась при финансировании США усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом заявил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.
"В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии, - сказал Небензя. - Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США".
Небензя также отметил, что РФ предостерегает о рисках попадания материалов из биолабораторий на Украине в руки террористов.
"Анализ материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории Харькова за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Мы не знаем, какова дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов и каковы будут последствия того, что они безо всякого международного контроля растворятся и не исключено, что на просторах Европы, - сказал Небензя. - В любом случае высок риск хищения для использования в террористических целях или для продажи на черном рынке". Он также добавил, что Киев по указке Запада экстренно сворачивает биологические программы и заметает следы.