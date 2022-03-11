Белый дом ввел санкции против депутатов Госдумы

США объявили о полных блокирующих санкциях против руководителей банков России, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Белого дома.
«Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что санкции отрезают указанных лиц от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в страну.
Ранее США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России.