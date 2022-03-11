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46 минут назад

Белый дом ввел санкции против депутатов Госдумы

Елена Прошина

США объявили о полных блокирующих санкциях против руководителей банков России, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Белого дома.

Белый дом ввел санкции против депутатов Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что санкции отрезают указанных лиц от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в страну.

Ранее США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России.

Политика,Госдума,
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