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45 минут назад

Владимир Джабаров: Meta еще пожалеет о потере рынка РФ

Свободная прессаСвободная прессаиещё 1

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров уверен, что Meta еще пожалеет о потере сегмента российского рынка.

Как сообщает РЕН ТВ, Джабаров напомнил, что решение о блокировке было принято далеко не сразу – сначала со стороны Роскомнадзора следовали многочисленные предупреждения о нарушении законодательства России.

"Я думаю, что владельцы Meta еще пожалеют о том, что они потеряли такой рынок, как Россия. У нас несколько десятков миллионов пользуются этими аккаунтами", – подчеркнул сенатор.

Сенатор подчеркнул, что решение Генпрокуратуры направить заявление в суд и потребовать признать корпорацию экстремистской – правильное и обоснованное.

Ранее "СП" писала, что тысячи блогеров в Instagram после закрытия соцсети уйдут во «ВКонтакте» и Telegram, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

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