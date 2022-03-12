Владимир Джабаров: Meta еще пожалеет о потере рынка РФ

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров уверен, что Meta еще пожалеет о потере сегмента российского рынка.
Как сообщает РЕН ТВ, Джабаров напомнил, что решение о блокировке было принято далеко не сразу – сначала со стороны Роскомнадзора следовали многочисленные предупреждения о нарушении законодательства России.
"Я думаю, что владельцы Meta еще пожалеют о том, что они потеряли такой рынок, как Россия. У нас несколько десятков миллионов пользуются этими аккаунтами", – подчеркнул сенатор.
Сенатор подчеркнул, что решение Генпрокуратуры направить заявление в суд и потребовать признать корпорацию экстремистской – правильное и обоснованное.
Ранее "СП" писала, что тысячи блогеров в Instagram после закрытия соцсети уйдут во «ВКонтакте» и Telegram, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.