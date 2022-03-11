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1 час назад

Столтенберг назвал срок окончания санкций против России

Lenta.ruLenta.ru

Европа и Североатлантический альянс будут продолжать вводить новые экономические санкции до момента прекращения спецоперации России на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС

Столтенберг назвал срок окончания санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас нужно, чтобы президент [России Владимир] Путин прекратил войну, вывел войска и приступил к мирному решению. Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил генсек о сроках ограничений.

Ранее Столтенберг заявил, что санкции государств Североатлантического альянса против России необходимы для поддержки Украины в текущей ситуации, несмотря на нежелание стран-членов блока их вводить. При этом Столтенберг добавил, что альянс обязан реагировать на сложившиеся обстоятельства.

Политика,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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