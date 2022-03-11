Столтенберг назвал срок окончания санкций против России

Европа и Североатлантический альянс будут продолжать вводить новые экономические санкции до момента прекращения спецоперации России на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС
«Сейчас нужно, чтобы президент [России Владимир] Путин прекратил войну, вывел войска и приступил к мирному решению. Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил генсек о сроках ограничений.
Ранее Столтенберг заявил, что санкции государств Североатлантического альянса против России необходимы для поддержки Украины в текущей ситуации, несмотря на нежелание стран-членов блока их вводить. При этом Столтенберг добавил, что альянс обязан реагировать на сложившиеся обстоятельства.