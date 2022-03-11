Путин провел переговоры с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским лидером Саули Ниинисте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 11 марта.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями, — говорится в сообщении.

Особое внимание лидеры, как уточняется, уделили гуманитарным вопросам и организации эвакуационных коридоров. Ниинисте и Путин условились оставаться в контакте, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.