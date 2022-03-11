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30 минут назад

Жириновский ничего не знает о событиях на Украине

Елена Прошина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ничего не знает о военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Жириновский ничего не знает о событиях на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жириновский ничего не знает о спецоперации на Украине. Он не может самостоятельно пользоваться лэптопом или телефоном, телевизор ему не включают и газет тоже не приносят. Лидер ЛДПР приходит в себя только ненадолго, в остальное время он находится без сознания», — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что говорить о его скором выздоровлении пока рано.

Ранее в Mash также опровергли информацию об улучшении состояния Жириновского, заявив, что она не соответствует действительности и положительной динамики у него пока нет. В Telegram-канале подчеркивали, что лидер ЛДПР все еще находится на ИВЛ и большую часть времени по-прежнему проводит в медикаментозном сне.

Накануне ТАСС сообщало, что Жириновского вывели из медикаментозного сна и в настоящее время он находится в сознании. Уточнялось, что политик уже начал передавать первые поручения, читать новости и документы. Соответственно о спецоперации России на Украине лидер ЛДПР также уже в курсе.

Более того, по словам главы пресс-службы партии Александра Дюпина, которые приводит Telegram-канал «Подъем», Жириновский воспринял все решения, касающиеся событий в Незалежной, с большим энтузиазмом.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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