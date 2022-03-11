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1 час назад

Путин заявил о позитивном влиянии санкций

Алиса Селезнёва

Удар по экономике России и попытки ограничить ее развитие должны дать толчок для укрепления технологического суверенитета. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин заявил о позитивном влиянии санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и отключение от SWIFT некоторых российских банков. Санкционному давлению также подверглась Белоруссия как ближайший союзник России.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко напомнил, что «попытки ограничить развитие наших стран предпринимались всегда».

«Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», - подчеркнул глава России.

Он также заметил, что сейчас наступило «время возможностей».

«Возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета», - отметил Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что через эти трудности удастся пройти и все это «в конечном итоге это пойдет на пользу - так, как это было в предыдущие годы».

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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