Путин заявил о позитивном влиянии санкций

Удар по экономике России и попытки ограничить ее развитие должны дать толчок для укрепления технологического суверенитета. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и отключение от SWIFT некоторых российских банков. Санкционному давлению также подверглась Белоруссия как ближайший союзник России.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко напомнил, что «попытки ограничить развитие наших стран предпринимались всегда».
«Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», - подчеркнул глава России.
Он также заметил, что сейчас наступило «время возможностей».
«Возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета», - отметил Владимир Путин.
Он выразил уверенность, что через эти трудности удастся пройти и все это «в конечном итоге это пойдет на пользу - так, как это было в предыдущие годы».