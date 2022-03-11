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1 час назад

Путин: СССР жил в условиях санкций и добивался успеха

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Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз добивался успехов, несмотря на жизнь в условиях санкций.

Путин: СССР жил в условиях санкций и добивался успеха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Советский Союз, действительно, жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Он отметил, что даже после 1990 года в отношении России сохранялись санкции со времён СССР.

Ранее Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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