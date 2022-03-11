Путин: СССР жил в условиях санкций и добивался успеха

Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз добивался успехов, несмотря на жизнь в условиях санкций.
«Советский Союз, действительно, жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Он отметил, что даже после 1990 года в отношении России сохранялись санкции со времён СССР.
Ранее Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.