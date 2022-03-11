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11 марта

Жириновский решил посетить заседание Госдумы

Елена Прошина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. Как заявил спикер парламента Вячеслав Володин, сейчас он готовится вернуться к работе, пишет РИА Новости.

Жириновский решил посетить заседание Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.

В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.

В начале марта в СМИ появилась информация, что лидер ЛДПР находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. 11 марта политика вывели из состояния медикаментозного сна. По заявлениям источников, Жириновский уже начал получать документы от помощников.

Политика,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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