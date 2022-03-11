Жириновский решил посетить заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. Как заявил спикер парламента Вячеслав Володин, сейчас он готовится вернуться к работе, пишет РИА Новости.

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Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.

В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.