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11 марта

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве

Алиса Селезнёва

В Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения и экономическое взаимодействие в условиях кризиса и санкций со стороны Запада.

Перед началом переговоров белорусский лидер подчеркнул, что и Россия, и Белоруссия выдержат санкционное давление, сообщает «Белта».

«Еще как выдержим! Назло врагам», - заявил Александр Лукашенко.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Санкционному давлению также подверглась Белоруссия как ближайший союзник России.

Политика,Санкции,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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