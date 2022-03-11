Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве

В Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.
Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения и экономическое взаимодействие в условиях кризиса и санкций со стороны Запада.
Перед началом переговоров белорусский лидер подчеркнул, что и Россия, и Белоруссия выдержат санкционное давление, сообщает «Белта».
«Еще как выдержим! Назло врагам», - заявил Александр Лукашенко.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Санкционному давлению также подверглась Белоруссия как ближайший союзник России.