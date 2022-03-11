Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения и экономическое взаимодействие в условиях кризиса и санкций со стороны Запада.

Перед началом переговоров белорусский лидер подчеркнул, что и Россия, и Белоруссия выдержат санкционное давление, сообщает «Белта».

«Еще как выдержим! Назло врагам», - заявил Александр Лукашенко.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».