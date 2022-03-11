В Кремле оценили частоту разговоров Путина с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются по телефону «чуть ли не каждый второй день», не исключено и проведение переговоров 12 марта. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном. Поэтому, конечно, ничего исключать нельзя - идет очень активная работа в плане телефонной дипломатии», - пояснил официальный представитель Кремля.
При этом Дмитрий Песков отметил, что пока разговор на субботу, 12 марта, не запланирован.
«Но это не значит, что он не может состояться», - добавил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и некоторых российских банков, а также отключение ряда российских кредитных организаций от международной системы межбанковских расчетов SWIFT. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию.