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1 час назад

В Кремле оценили частоту разговоров Путина с Макроном

Алиса Селезнёва

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются по телефону «чуть ли не каждый второй день», не исключено и проведение переговоров 12 марта. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле оценили частоту разговоров Путина с Макроном
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном. Поэтому, конечно, ничего исключать нельзя - идет очень активная работа в плане телефонной дипломатии», - пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков отметил, что пока разговор на субботу, 12 марта, не запланирован.

«Но это не значит, что он не может состояться», - добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и некоторых российских банков, а также отключение ряда российских кредитных организаций от международной системы межбанковских расчетов SWIFT. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию.

Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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