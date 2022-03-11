Песков порассуждал о стыде и настоящих русских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Как сообщает РИА Новости, так он ответил на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им "стыдно быть русским".

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«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий, а удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам.