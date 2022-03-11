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11 марта

Песков: «Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским»

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Как сообщает РИА Новости, так он ответил на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им "стыдно быть русским".

Песков порассуждал о стыде и настоящих русских
Фото: ТАССТАСС

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий, а удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам.

Несмотря на указанные цели, российские дипмиссии в Дублине, Таллине и в Исландии подверглись нападениям, а в Литве избили третьего секретаря посольства. Российские студенты рассказывают об отчислениях и запрете посещать пары в европейских вузах, а в Литве «патриоты» матерятся в лицо россиянам.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховный суд,
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