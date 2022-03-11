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11 марта

В Кремле назвали условие окончания кризиса вокруг Украины

Елена Прошина

Кризис вокруг Украины, а также в отношениях России и Запада закончится тогда, когда будут выполнены требования РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков добавил, что Москва четко сформулировала свои требования, которые переданы украинской стороне. Среди условий называется отказ от расширения НАТО на востоке Европы, а также урегулирование ситуации на Донбассе. По его словам, Киев обсуждает эти требования с Евросоюзом и США.

«Будем надеяться… Вот это и надо сделать. Тогда все закончится», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков уже перечислял требования к Украине со стороны России. По его словам, Киев должен признать суверенитет РФ над Крымом и внести необходимые поправки в Конституцию. Также Украина должна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Москва требует внесения поправок в конституцию страны, где она откажется от вступления в военные блоки и объявит себя нейтральным государством.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. Он подчеркнул, что Украина не собирается сдаваться.

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