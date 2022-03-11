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11 марта

В Кремле оценили частоту общения Путина с Макроном

Lenta.ruLenta.ru

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются почти каждый день, обсуждая кризис вокруг Украины. С такой оценкой выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.

В Кремле оценили частоту общения Путина с Макроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя частоту переговоров политиков, в Кремле заявили: они разговаривают «чуть ли не каждый второй день». Песков не исключает, что Путин и Макрон также пообщаются в ближайшую субботу, 12 марта.

«Конечно, ничего исключать нельзя — идет очень активная работа в плане телефонной дипломатии», — подчеркнул он.

При этом представитель Кремля уточнил, что конкретных планов относительно переговоров сейчас нет.

Макрон в ходе бесед с Путиным настаивал, что решение кризиса должно последовать через переговоры Украины и России. При этом, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров настоял: она не должна стать «встречей ради встречи».

Политика,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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