В Кремле оценили частоту общения Путина с Макроном

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Комментируя частоту переговоров политиков, в Кремле заявили: они разговаривают «чуть ли не каждый второй день». Песков не исключает, что Путин и Макрон также пообщаются в ближайшую субботу, 12 марта.

«Конечно, ничего исключать нельзя — идет очень активная работа в плане телефонной дипломатии», — подчеркнул он.

При этом представитель Кремля уточнил, что конкретных планов относительно переговоров сейчас нет.