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11 марта

В Кремле назвали условия окончания кризиса в отношениях России и Запада

Lenta.ruLenta.ru

Кризис вокруг Украины, а также в отношениях России и Запада закончится, когда будут выполнены требования РФ. Такие условия назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

В Кремле назвали условия окончания кризиса в отношениях с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что российская сторона сформулировала конкретные требования, которые переданы украинской стороне. Представитель Кремля подчеркнул, что эти требования Украина обсуждает с Евросоюзом и США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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