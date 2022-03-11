В Кремле назвали условия окончания кризиса в отношениях с Западом

Кризис вокруг Украины, а также в отношениях России и Запада закончится, когда будут выполнены требования РФ. Такие условия назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

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Он отметил, что российская сторона сформулировала конкретные требования, которые переданы украинской стороне. Представитель Кремля подчеркнул, что эти требования Украина обсуждает с Евросоюзом и США.