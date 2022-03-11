Путин: западные спонсоры не скрывают набор наемников на Украину

Западные спонсоры киевского режима не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский призвал приехать наемников из-за рубежа в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Он заявил, что ждет всех, кто хочет «встать бок о бок» с украинцами.

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Отправку на Украину своих добровольцев подтвердили власти ряда европейских стран. Речь идет о Великобритании, Дании, Латвии, Польше и Хорватии. При этом власти Грузии, напротив, запретили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине.

Тема наемников на Украине была поднята сегодня в ходе совещания президента России с постоянными членами Совбеза.

«Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», - отметил глава государства.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о получении «огромного количества заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики». Он отметил, что больше всего желающих из стран Ближнего Востока – 16 тысяч заявок, пишет ТАСС.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», - заметил президент России Владимир Путин.