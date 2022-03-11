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14 минут назад

Кортеж Лукашенко сняли на видео в Москве

Александр Кузьмин

Кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко заметили в Москве. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «RT на русском».

Ранее стало известно, что белорусский лидер вылетел с официальным визитом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности развитие кооперации Союзного государства и взаимодействие стран в условиях санкций. В повестке обсуждений и ситуация в регионе и на Украине.

Политика,Новости Москвы,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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