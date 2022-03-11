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25 минут назад

Жириновский выведен из медикаментозного сна

Алиса Селезнёва

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. Об этом заявил ТАСС осведомленный источник.

Жириновский выведен из медикаментозного сна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, политик уже «получает документы от помощников».

«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось», - подчеркнул источник.

Жириновского был госпитализирован в московскую ЦКБ с коронавирусом 2 февраля, однако известно об этом стало лишь 9 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 политик сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и выступлениях. В начале марта в СМИ появилась информация, что лидер ЛДПР находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.

При этом в партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу. ЛДПР также неоднократно пришлось опровергать слухи о смерти или ухудшении состояния Жириновского.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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