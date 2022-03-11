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1 час назад

Лукашенко отправился в Москву на переговоры с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает сегодня БЕЛТА.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения и экономическое взаимодействие в условиях западных санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Санкционному давлению также подверглась Белоруссия как ближайший союзник России.

При этом Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что Белоруссию никто не просит вмешиваться в конфликт на Украине. По его словам, белорусские военные сейчас прикрывают границу от Бреста до Мозыря и не принимают и не будут принимать участие в российской спецоперации.

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