Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает сегодня БЕЛТА.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения и экономическое взаимодействие в условиях западных санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Санкционному давлению также подверглась Белоруссия как ближайший союзник России.