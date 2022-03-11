«После развала СССР ещё многие санкции, ограничения, так называемые кокомовские списки и не прекращали своё действие. Санкционное давление было всегда. Да, сейчас оно имеет комплексный характер и создаёт для нас определённые вопросы, проблемы, трудности, но мы так же, как преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас» - прокомментировал экономическую ситуацию в стране Владимир Путин.