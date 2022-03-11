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1 час назад

Путин прокомментировал изменения экономической обстановки из-за санкций. Видео

Александр Кузьмин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия преодолеет любые экономические трудности. Видео публикует telegram-канале «RT на русском».

«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет» - предположил президент.

Также он отметил, то экономика адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. И в конце концов это приведёт к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитету.

«После развала СССР ещё многие санкции, ограничения, так называемые кокомовские списки и не прекращали своё действие. Санкционное давление было всегда. Да, сейчас оно имеет комплексный характер и создаёт для нас определённые вопросы, проблемы, трудности, но мы так же, как преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас» - прокомментировал экономическую ситуацию в стране Владимир Путин.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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