Милонов раскритиковал уехавших из России артистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru раскритиковал российских звезд, которые приняли решение уехать из страны на фоне обострения ситуации на Украине.
По его мнению, артисты рассчитывают вернуться, когда ситуация уляжется, однако их карьера в России уже не будет прежней.
«Они трусы и надеются, что все восстановится, что их фонограмма снова включится за большие бюджетные деньги. Но я думаю, что не включится и места им не будет ни на экранах, ни на сцене», — добавил депутат.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.