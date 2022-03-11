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1 час назад

Милонов раскритиковал уехавших из России артистов

Газета.RuГазета.Ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru раскритиковал российских звезд, которые приняли решение уехать из страны на фоне обострения ситуации на Украине.

Милонов раскритиковал уехавших из России артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, артисты рассчитывают вернуться, когда ситуация уляжется, однако их карьера в России уже не будет прежней.

«Они трусы и надеются, что все восстановится, что их фонограмма снова включится за большие бюджетные деньги. Но я думаю, что не включится и места им не будет ни на экранах, ни на сцене», — добавил депутат.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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