Американский политолог: Антироссийские санкции помогут России

Американский политолог Клинт Эрлих усомнился в эффективности антироссийских санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

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По его мнению, санкции США и Евросоюза могут сыграть на руку России.

«Вам надо позаботиться о том, каковы последствия принимаемых вами политических решений. Вот тогда ваша политика может называться политикой взрослых, ответственных людей», — заявил он.

Эрлих призвал власти Соединенных Штатов задуматься о росте числа сторонников президента России Владимира Путина, которые отворачиваются от Запада, а также о риске сближения Москвы и Пекина. Эксперт считает, что все это может стать последствиями действий Вашингтона.

Также политолог подчеркнул, что теперь любая страна может начать противиться влиянию США из-за попыток страны полностью контролировать оборот долларовой валюты. По его словам, такого рода политика со стороны США не продвигает национальные интересы государства, а ставит их под угрозу.

«И, честно говоря, она и глобальную безопасность ставит под угрозу», — добавил он.