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1 час назад

В США усомнились в эффективности антироссийских санкций

Lenta.ruLenta.ruиещё 11

Американский политолог Клинт Эрлих усомнился в эффективности антироссийских санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Американский политолог: Антироссийские санкции помогут России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, санкции США и Евросоюза могут сыграть на руку России.

«Вам надо позаботиться о том, каковы последствия принимаемых вами политических решений. Вот тогда ваша политика может называться политикой взрослых, ответственных людей», — заявил он.

Эрлих призвал власти Соединенных Штатов задуматься о росте числа сторонников президента России Владимира Путина, которые отворачиваются от Запада, а также о риске сближения Москвы и Пекина. Эксперт считает, что все это может стать последствиями действий Вашингтона.

Также политолог подчеркнул, что теперь любая страна может начать противиться влиянию США из-за попыток страны полностью контролировать оборот долларовой валюты. По его словам, такого рода политика со стороны США не продвигает национальные интересы государства, а ставит их под угрозу.

«И, честно говоря, она и глобальную безопасность ставит под угрозу», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию. Она рассказала, что новые антироссийские меры еще сильнее изолируют Москву от мировой экономической системы, но не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

США предупредили Путина о новой эскалации конфликта

Политика,В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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