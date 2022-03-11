Россия запросила заседание СБ ООН из-за Украины

Москва запросила проведения 11 марта заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность американских властей на Украине, сообщил на своей странице в Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал дипломат.

Напомним, в Минобороны России рассказали, что обнаружили на Украине сеть из более чем 30 биолабораторий, работающих по программе военного ведомства США. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту разработки биологического оружия в этой стране.

В ответ глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что у Украины нет биологического оружия. По ее словам, помощь в сфере исследований оказывалась со стороны Соединённых Штатов только в контексте биозащиты.

Отвечая на вопросы законодателей на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США Хейнс отметила, что на Украине работают более 12 биолабораторий, которые занимаются обеспечением «биологической безопасности».