В РФ объяснили, как санкции ударят по их инициаторам

Взаимозависимость российской экономики с другими странами достигает 50%, ограничительные меры не пройдут незамеченными для инициаторов, сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина.
«Конечно, будут последствия для всех, потому что мы не можем по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженными неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира... Многие могут говорить, что роль России незначительна, ничтожна. Где-то это несколько процентов, где-то полтора десятка процентов, а где-то 30–40% или 50%», — сказал он.
Как считает дипломат, глобальная экономика, которая уже имела шоковые последствия от эпидемии коронавируса, из-за антироссийских санкций переживет огромный шок.
По словам Панина, Россия готова противостоять санкциям и другим ограничениям, при этом будет тяжело, но паники нет.
«То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», — отметил замглавы.
Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «не имеет смысла вводить санкции, когда придется сказать, что мы не можем их выдержать, мы их отменяем». Глава дипломатии пояснила, что если бы был способ остановить военную операцию завтра, «мы бы сделали это сегодня».