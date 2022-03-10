В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
40 минут назад

Страницу посольства России в Twitter временно заблокировали

Lenta.ruLenta.ru

Twitter временно заблокировал страницу посольства России в Лондоне из-за публикации заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, пишет РИА Новости.

Страницу посольства России в Twitter временно заблокировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Лавров прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого обстрела роддома №1 в Мариуполе и заявил, что медучреждение давно не работало и «использовалось вооруженными силами Украины и радикалами, в частности батальоном "Азов"». В российском диппредставительстве подтвердили, что страницу временно заблокировали из-за нарушения правил соцсети, «запрещающих целенаправленную травлю или подстрекательство других к участию в ней».

Ранее 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время российские власти не имеют четкой информации об обстреле роддома в Мариуполе. По его словам, эти данные будут запрошены у российских военных.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители