Путин: санкции против России были бы введены в любом случае

"Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет", - заявил он.

Путин обратил внимание на то, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ - Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) не прекратили свое действие и были "унаследованы" Россией. "Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период", - заметил он.