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1 час назад

Путин: санкции против России были бы введены в любом случае

ТАССТАССиещё 4

Президент РФ Владимир Путин убежден, что антироссийские санкции были бы введены Западом в любом случае. Такое мнение он высказал, подводя итог совещанию с членами правительства.

Путин: санкции против России были бы введены в любом случае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет", - заявил он.

Путин обратил внимание на то, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ - Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) не прекратили свое действие и были "унаследованы" Россией. "Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период", - заметил он.

Президент подчеркнул, что в настоящий момент санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности. "Мы также, как преодолевали эти проблемы и трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас", - заключил Путин.

Политика,Владимир Путин,
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