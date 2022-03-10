Раскрыты планы властей в отношении уходящих из РФ зарубежных компаний

Президент России Владимир Путин раскрыл планы властей в отношении иностранных компаний, которые решили уйти из страны, пишет ТАСС. Глава государства потребовал действовать решительно в отношении таких предприятий и вводить внешнее управление — по его словам, легальных рыночных инструментов для этого в России достаточно.
«Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно... Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — заявил президент на совещании с правительством.
На заседании Путин также отметил, что спрос на ряд товаров в стране может повышаться, однако ситуация находится под контролем властей.