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1 час назад

Путин раскрыл планы властей в отношении уходящих из России зарубежных компаний

Lenta.ruLenta.ru

Президент России Владимир Путин раскрыл планы властей в отношении иностранных компаний, которые решили уйти из страны, пишет ТАСС. Глава государства потребовал действовать решительно в отношении таких предприятий и вводить внешнее управление — по его словам, легальных рыночных инструментов для этого в России достаточно.

Раскрыты планы властей в отношении уходящих из РФ зарубежных компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно... Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — заявил президент на совещании с правительством.

На заседании Путин также отметил, что спрос на ряд товаров в стране может повышаться, однако ситуация находится под контролем властей.

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Политика,Владимир Путин,
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